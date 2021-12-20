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الحركة النسائية تدين الاعتداءات على الأسيرات في سجون الاحتلال

20 كانون أول / ديسمبر 2021 08:00

غزة- الرأي:

أدانت الحركة النسائية في حركة حماس ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الصهيوني من قمع ممنهج، وتغول واضح ومقصود يهدف إلى المس بحرائرنا أيقونات النضال وعنوان الكرامة.

 وعبرت الحركة النسائية في بيان صحفي اليوم الإثنين عن استنكارها لهذه الممارسات الإجرامية بحق أسيراتنا، والتي ترقى إلى مستوى جرائم دولية، والخارجة عن كل الأعراف وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت كل القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني التي تُعنى بحقوق المرأة حول العالم، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى الوقوف عند مسؤولياتهم بالضغط على العدو الصهيوني وإخضاعه للقانون الدولي ومحاسبته على جرائمه.

كما دعت جماهير شعبنا إلى تفعيل قضية الأسيرات، وتشكيل حالة إسناد فاعلة وقوية لإنهاء معاناة أسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال، والضغط بقوة بكل السبل المتاحة لإنهاء هذه المعاناة.

وجددت الحركة النسائية التأكيد أن أسرانا ليسوا وحدهم، ولن نتوانى عن نصرتهم بكل السبل المتاحة، وسنرغم السجان الصهيوني على إنهاء هذه المعاناة، وتبييض السجون الصهيونية بإذن الله.

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