لجنة الأسرى تعلن حالة الطوارئ انتصارًا للحركة الأسيرة

غزة- الرأي:

أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الاثنين حالة الطوارئ العامة انتصارًا للحركة الأسيرة، مؤكدةً دعمها واسنادها للأسرى داخل سجون الاحتلال.

وقال القيادي بالجبهة الشعبية عوض السلطان في كلمة ممثلة عن لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية أمام مقر الصليب الأحمر غرب مدينة غزة "إن استهداف الأسرى داخل السجون لا يمكن أن يمر مرور الكرام".

وأكد السلطان أن دعم الأسرى في معركتهم ضد الاحتلال هي فرض وواجب؛ "فيجب ألاّ يتأخر أحد، "وإننا على ثقة أن مقاومتنا سيكون لها رصيد مشرف يضع حد لهذه الهجمة على اسرانا واسيراتنا داخل السجون".

وشدد على أن شعبنا سيواصل اسناد الأسرى في معركته ضد إدارة سجون الاحتلال، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

وأعلن السلطان يوم الجمعة يومًا للتصدي في كافة ساحات المواجهة وخاصة في الضفة المحتلة، داعيًا جماهير شعبنا في الداخل المحتل لنصرة أسرانا.

ودعا جماهير شعبنا وشبابه الثائر وطلاب الجامعات بالتحرك مع نقاط التماس والاشتباك مع العدو، وايصال رسالة أن شعبنا ومقاومتنا لن يتركوا أسرانا وحدهم وسيقدمون الغالي والنفيس من أجل الدفاع عنهم.

ودعا السلطان المجتمع الدولي ومؤسساته الصامتة والصليب الأحمر للتحرك العادل ووقف الهجمة المبيتة بحق أسرانا واسيراتنا قبل فوات الاوان.