الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي

رام الله- الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الثلاثاء، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وتسقط أمطار متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا نهارا وتضعف فرصة الهطول في ساعات الظهيرة والمساء فوق المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها إلى 50 كم/ ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، خاصة الوسطى والجنوبية قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويستمر تأثر البلاد يوم غدٍ الأربعاء بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا نهارا إلى شديد البرودة ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نهاراً إلى شديد البرودة ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الجمعة غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهاراً إلى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.