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أخبار » الأسرة و المجتمع

5 عوامل تزيد من خطر إصابتك بنزلات البرد

21 كانون أول / ديسمبر 2021 08:41

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تزداد نسبة الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا مع تغيير فصول السنة وخصوصا مع دخول فصل الشتاء، ويكون الأكثر عرضة لذلك هما اصحاب الأمراض المزمنة والذين يعانون من ضعف المناعة.

وحسب ما ذكره موقع healthline فهناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بنزلات البرد وهى:

1: يعد فيروس البرد أكثر شيوعًا في أشهر الطقس البارد، مثل الخريف والشتاء ، والمواسم الممطرة، ويزيد من خطر إصابتك بفيروس البرد ونقله إلى الآخرين. لتقليل خطر إصابتك بالمرض أو إصابة الآخرين بالمرض ، مارس عادات صحية جيدة مثل غسل اليدين  وتغطية الفم والأنف  عند السعال أو العطس.

2: الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات هم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد. هذا لأن أجهزتهم المناعية لم تنضج بعد أو طورت مقاومة للعديد من الفيروسات

3: قلة النوم يمكن أن تؤثر سلبًا على جهاز المناعة ، وهو نظام الدفاع عن النفس الطبيعي لجسمك، ويزيد النوم غير الكافي من فرص الإصابة بنزلات البرد ، بالإضافة إلى أمراض أخرى، للحفاظ على صحة الجهاز المناعي ، حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم كل يوم.

4: يبدو أن الإجهاد النفسي يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالزكام ، وفقًا لباحثين من جامعة كارنيجي ميلون، يقترحون أنه يؤثر على كيفية عمل هرمون الإجهاد الكورتيزول، وينظم الهرمون الالتهاب في جسمك عندما تكون تحت الضغط ، قد يكون الكورتيزول أقل فعالية في تلطيف استجابة الجسم الالتهابية لفيروس البرد. قد يتسبب ذلك في ظهور الأعراض عليك.

5: يعطل التدخين جهاز المناعة لديك، وهذا يزيد من خطر الإصابة بالزكام والفيروسات الأخرى، يؤدي استنشاق دخان التبغ أيضًا إلى تعريضك للمواد الكيميائية السامة التي يمكن أن تهيج بطانة الحلق،و يمكن أن تتفاقم أعراض نزلات البرد إذا كنت تدخن.

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