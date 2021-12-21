4 أطعمة تعزز مناعتك وتمنحك الدفء اللازم فى الشتاء

الشتاء هو فصل تنخفض فيه درجات الحرارة ونشعر بالقشعريرة حتى أثناء النهار، وبالنسبة للنساء الحوامل تزداد لديهن الشعور بالبرودة والقشعريرة، وتكون فى الغالب عُرضة للأمراض الشائعة مثل البرد والإنفلونزا والالتهابات الفيروسية والبكتيرية، وفي بعض الحالات، يمكن أن تعاني النساء الحوامل أيضًا من جفاف شديد في بشرتهن بسبب قلة الترطيب والتغيرات الموسمية، يمكن أن تتعرض مناعتهن للخطر بسهولة، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" قائمة بالأطعمة المعززة للمناعة التي يجب على النساء الحوامل تضمينها في نظامهن الغذائي اليومى.

الثوم

تعاني معظم النساء الحوامل من الغازات والانتفاخ خلال فترة التسعة أشهر الكاملة، ولأن الثوم يحتوى على الكبريت، فهو لا يقضى على الغازات فحسب، بل يوفر الدفء للجسم أيضًا، إنه أيضًا اختيار ممتاز لزيادة مستوى المناعة لديك أيضًا.

الزنجبيل

يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في التعامل مع غثيان الصباح للنساء الحوامل، قد لا تكون على علم بذلك ولكن تضمين الزنجبيل في نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك أيضًا في تخفيف مشاكل المعدة مع تعزيز عملية الهضم، ليس ذلك فحسب، بل من المعروف أيضًا أن الزنجبيل يحافظ على دفء الجسم، فهو عنصر قوي يجب تضمينه فى نظامك الغذائى خلال فصل الشتاء.

الكركم

من المعروف منذ عصور أن الكركم يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات، وقد يكون الأمر مفاجئًا بالنسبة للكثيرين، لكن تناول حليب الكركم في الشتاء يمكن أن يعزز مناعة النساء الحوامل، فهو بمثابة المنقذ في الشتاء ويمكنه أيضًا أن يخفف من نزلات البرد والسعال أثناء الحمل.

الحليب البقرى

تناول كوب من حليب البقر يمكن أن يساعدك بالفعل على تحسين مناعتك في الشتاء، حيث يحتوى على المركب يحمى الجسم من التفاعل مع الخلايا الفيروسية، هذا المركب هو الذي يمكن أن يعزز مستوى المناعة لديك. مثل أي شيء، يمكنك أيضًا صنع حليب الكركم مع هذا لتعزيز مناعتك.