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توتر يسود سجون الاحتلال كافة و80 أسيرًا مصيرهم مجهول

21 كانون أول / ديسمبر 2021 09:24

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

قال مكتب إعلام الأسرى، إن توترًا شديدًا بسود سجون الاحتلال كافة في أعقاب اعتداء إدارة السجون على الأسيرات في سجن "الدامون" وتصدي الأسرى لهذه الهجمة وإعلان الاستنفار بداخلها. 

وأفاد المكتب في بيان الثلاثاء، بأن جميع الأقسام مغلقة بشكل كامل، مشيرًا إلى انقطاع التواصل مع أسرى قسم 12 في سجن نفحة

 وبين أن مصير أكثر من 80 أسيرًا بات مجهولا في السجن، مؤكدًا وجود خشية حقيقية على حياتهم بعد تعرضهم لقمع ممنهج من إدارة سجون الاحتلال، من بينهم مرضى وكبار في السن. 

وذكر المكتب أن مصير الأسير البطل يوسف المبحوح منفذ عملية الثأر للأسيرات ما زال مجهولاً، محذرا من وجود خطر حقيقي على حياته.

وأقدم الأسير المبحوح من مخيم جباليا شمال قطاع غزة أمس على طعن سجان إسرائيلي في سجن "نفحة" وأصابه بجراح ردا على جريمة اعتداء إدارة سجون الاحتلال على الأسيرات داخل السجون.

 وتعرضت الأسيرات في سجن الدامون للاعتداء بالضرب والسحل، حيث أغمى على إحداهن بسبب الضرب الوحشي، كما نزع جنود الاحتلال الحجاب عن عدد من الأسيرات أثناء الاعتداء عليهنّ من قبل قوات القمع وسحلهنّ من الرقبة.

 وعزلت إدارة السجون الأسيرة القيادية منى قعدان، بعد أن عزلت الأسيرتين فرح بكير وشروق دويات في وقت منعت الأسيرات من الاستحمام منذ ثلاثة أيام.

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