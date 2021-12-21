"بتسليم": إطلاق النار ضد الفلسطينيين أصبح "عادة إسرائيلية"

وكالات- الرأي

قالت منظمة حقوقية "إسرائيلية"، إن القوات "الإسرائيلية" لا تستخدم إطلاق النار في الضفة الغربية ضمن ظروف خاصة، وإنما "كإجراء روتيني".

جاء ذلك في تقرير لمنظمة "بتسيلم" الحقوقية "الإسرائيلية" يوثق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وأضافت المنظمة أن إطلاق النيران الفتاكة هو أحد أوجُه سياسة إطلاق النار التي تطبقها قوّات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربيّة.

وأتاح الاحتلال لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة، حتى بعد الانتهاء من إلقائها، وأثناء انسحاب الشبان من المكان، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وصدرت التعليمات الجديدة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، وتم تعميمها في وثيقة مكتوبة على عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.