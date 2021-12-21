وكالة الرأي الفلسطينية تمريض الهلال الإماراتي تحتفل بتكريم طاقم تمريض العمليات وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المحررات تشرع باستصلاح أراضي بمحررة "عين جالوت" وكالة الرأي الفلسطينية "بتسليم": إطلاق النار ضد الفلسطينيين أصبح "عادة إسرائيلية" وكالة الرأي الفلسطينية وزارتا التعليم والمرأة تطلقان مبادرة “رغم القيد” وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل الوسطى تحقق في إصابة عامل بأحد شركات المقاولات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان الكبيرة توقع اتفاقية تمويل مشروع مصادر بديلة للطاقة وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة المياه يجتمع بالفائزين بمسابقة الوظائف الاشرافية وكالة الرأي الفلسطينية عمل الوسطى تبدأ جولاتها التفتيشية على رياض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية الأمن الداخلي يُحبط تهريب كمية كبيرة من "الماريجوانا" إلى غزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحذر من حالة التوتر التي تسود سجون الاحتلال
أخبار » الأخبار العبرية

"بتسليم": إطلاق النار ضد الفلسطينيين أصبح "عادة إسرائيلية"

21 كانون أول / ديسمبر 2021 11:49

وكالات- الرأي

قالت منظمة حقوقية "إسرائيلية"، إن القوات "الإسرائيلية" لا تستخدم إطلاق النار في الضفة الغربية ضمن ظروف خاصة، وإنما "كإجراء روتيني".

جاء ذلك في تقرير لمنظمة "بتسيلم" الحقوقية "الإسرائيلية" يوثق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وأضافت المنظمة أن إطلاق النيران الفتاكة هو أحد أوجُه سياسة إطلاق النار التي تطبقها قوّات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربيّة.

وأتاح الاحتلال لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة، حتى بعد الانتهاء من إلقائها، وأثناء انسحاب الشبان من المكان، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وصدرت التعليمات الجديدة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، وتم تعميمها في وثيقة مكتوبة على عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم المعلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟