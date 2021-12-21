بسبب الإجراءات العقابية... الأسرى يعلنون خطوات تصعيدية

الداخل المحتل-الرأي:

أعلنت الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، مساء يوم الثلاثاء،اتخاذها خطوات تصعيدية.

وقالت هيئة الأسرى في بيان صدر عنها، إنّ الحركة الأسيرة أعلنت عن خطوات تصعيدية ستبدأ الأربعاء، وتشتمل ترجيع وجبة الفطور ،وإغلاق الأقسام حتى الظهيرة.

وأكدت، أن هذه الخطوات تأتي للمطالبة بالإفراج عن الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام لأكثر من 130 يوم، وأيضًا وقف الهجمة ضد سجن "نفحة".

وطالبت الحركة الأسيرة، بتطبيق الاتفاق الخاص بالأسيرات في سجن الدامون.

وأعلنت سلطات الاحتلال، اتخاذ اجراءات عقابية جديدة ضد الأسرى في السجون، وقررت مصلحة السجون وقف زيارة كافة أسرى حماس في السجون كخطوة عقابية.

وقال مركز "أسرى" للدراسات "إن الاسيرات الثلاثة اللواتي تم اعادتهم الى سجن الدامون وهن مرح باكير وشروق دويات ومنى قعدان لم يصلوا الى الأقسام انما تم عزلهم في زنازين خار الأقسام".

وأوضح المركز، أن الاتصال لا يزال مقطوع بقسم 12 في سجن نفحة وهو معزول عن العالم الخارجي، ولا يعرف مصير الأسرى هناك.

وبين أن الاحتلال منع المحامين ومندوب الصليب الاحمر من الوصول الى نفحة اليوم لمعرفة مصير الاسرى وخاصه أسري قيم 12.