وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتلعون 50 شجرة زيتون في الخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية بسبب الإجراءات العقابية... الأسرى يعلنون خطوات تصعيدية وكالة الرأي الفلسطينية هيئة أسرى حماس: أعددنا أنفسنا لمعركة طويلة مع السجان وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة لولوة القطامي تتواصل مع العالم المصري في وكالة ناسا أحمد سليمان وكالة الرأي الفلسطينية غزة: الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة المرور" تُشارك بورشة حول الحد من حوادث الطرق وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد : تسجيل 6 محاضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعقد اجتماعها مع ممثلي اصحاب المولدات التجارية وكالة الرأي الفلسطينية تحذير من تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير أبو هواش وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: ضبط مخلفات طبية بخانيونس
أخبار » أخبار الأسرى

إغلاق السجون وإرجاع وجبة الفطور

بسبب الإجراءات العقابية... الأسرى يعلنون خطوات تصعيدية

21 كانون أول / ديسمبر 2021 04:13

الداخل المحتل-الرأي:

 أعلنت الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، مساء يوم الثلاثاء،اتخاذها خطوات تصعيدية.

وقالت هيئة الأسرى في بيان صدر عنها، إنّ الحركة الأسيرة أعلنت عن خطوات تصعيدية ستبدأ الأربعاء، وتشتمل ترجيع وجبة الفطور ،وإغلاق الأقسام حتى الظهيرة.

وأكدت، أن هذه الخطوات تأتي للمطالبة بالإفراج عن الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام لأكثر من 130 يوم، وأيضًا وقف الهجمة ضد سجن "نفحة".

وطالبت الحركة الأسيرة، بتطبيق الاتفاق الخاص بالأسيرات في سجن الدامون.

وأعلنت سلطات الاحتلال، اتخاذ اجراءات عقابية جديدة ضد الأسرى في السجون، وقررت مصلحة السجون وقف زيارة كافة أسرى حماس في السجون كخطوة عقابية.

وقال مركز "أسرى" للدراسات "إن الاسيرات الثلاثة اللواتي تم اعادتهم الى سجن الدامون وهن مرح باكير وشروق دويات ومنى قعدان لم يصلوا الى الأقسام انما تم عزلهم في زنازين خار الأقسام".

وأوضح المركز، أن الاتصال لا يزال مقطوع بقسم 12 في سجن نفحة وهو معزول عن العالم الخارجي، ولا يعرف مصير الأسرى هناك.

وبين أن الاحتلال منع المحامين ومندوب الصليب الاحمر من الوصول الى نفحة اليوم لمعرفة مصير الاسرى وخاصه أسري قيم 12.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم المعلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟