7 حالات وفاة و333 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيلها 7 حالات وفاة و333 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنها سجلت 5 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتا وفاة في الخليل نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 46، سلفيت 7، جنين 25، الخليل 39، طوباس 8، ضواحي القدس 5، رام الله والبيرة 52، طولكرم 7، نابلس 20، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 121".

ولفتت الصحة إلى وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 111 مريضا، بينهم 13 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبيّنت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأوضحت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 48، سلفيت 0، جنين 14، الخليل 64، طوباس 16، ضواحي القدس 5، رام الله والبيرة 20، طولكرم 4، نابلس 11، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 100".