فصائل المقاومة تُحمل الاحتلال تبعات اعتداءاته بحق الأسرى

غزة- الرأي:

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الجرائم والاعتداءات الظالمة التي تمارسها إدارات السجون بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال لن تفلح في كسر إرادتهم وعزيمتهم.

وقالت الفصائل: "إننا نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري في السجون وعليه تحمل تبعات ذلك".

وبينت أنها ستبقى في انعقاد دائم لمتابعة كافة التطورات والمستجدات داخل السجون، مشددةً "لن نترك أسرانا وحدهم في هذه المعركة".

وأكدت أن قضية الأسرى ما زالت حاضرة في الميدان، بما يسجله أسرانا البواسل من بطولات متتالية تعبر عن التصاقهم بقضاياهم الوطنية، وتثبت أنهم يدافعون عن أخواتهم الحرائر في سجون الاحتلال وما يعانوه من بطش وغطرسة السجان.

ووجهت التحية للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الذين يعانون من الإجراءات القمعية والتعسفية التي تمارسها مصلحة السجون بحقهم.

كما وجهت التحية للأسير القسامي البطل يوسف المبحوح منفذ عملية طعن السجان الإسرائيلي في سجن نفحة.

وشددت فصائل المقاومة على أن "هذا العمل البطولي هو رد طبيعي على إجرام العدو بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال".

وباركت العمليات البطولية في الضفة والقدس والتي تثبت أن المقاومة ما زالت حاضرة في الميدان، وأن الشباب الفلسطيني ما زال ثائراً وملهماً.

وقالت إن "هؤلاء الأبطال أثبتوا أنهم قادرون على تغيير المعادلة والواقع الذي يحاول العدو الصهيوني أن يفرضه في الضفة المحتلة، وأن محاولات السيطرة الأمنية والتدجين هي محاولات بائسة لن تؤتي أكلها بإصرار وعزيمة وإرادة أبناء شعبنا الأبطال".

وأدانت فصائل المقاومة بشدة استمرار جريمة الاعتقال السياسي والتي تمارسها السلطة بحق كوادر وأبناء شعبنا والفصائل الفلسطينية في الضفة وطالبتها بالكف عن هذه الممارسات.

ودعت جماهير شعبنا لتصعيد المواجهة مع العدو وإشعال الأرض المحتلة لهيباً في وجه الاحتلال، مؤكدة أن الانتفاضة والثورة هي سبيل الخلاص.

كما طالبت بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإطلاق يد المقاومة في الضفة لتقوم بواجبها في الدفاع عن شعبنا وأرضنا من جرائم العدو المتلاحقة في الضفة والقدس.