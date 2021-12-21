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حماس: المقاومة جاهزة لفرض معادلة جديدة لحماية الأسرى

21 كانون أول / ديسمبر 2021 05:21

غزة- الرأي:

أعلن الناطق الاعلامي باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، أن المقاومة جاهزة لفرض معادلة جديدة لحماية الأسرى والأسيرات داخل السجون وتوفير حياة كريمة وعزيزة لهم ، وذلك كما فرضت سابقا معادلة في الشيخ جراح وسيف القدس.

وأشار القانوع في تصريحات صحفية إلى أن حالة الغليان التي تعتري الأسرى في السجون وحالة الغضب المتزايدة في أوساط شعبنا ستتدحرج ككتلة نار جارفة تحرق العدو الصهيوني وتدفعه الثمن الباهظ جراء عدوانه على الأسرى والأسيرات.

وقال: "إن الاحتلال يتحمل كافة النتائج المترتبة على عدوانه بحق الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية والمقاومة حاضرة لإسنادهم ودعمهم وستلتحم معهم في الوقت الذي تقرره".

وذكر القانوع أن حركة حماس أرسلت رسالة للوسيط المصري وحذرت الاحتلال من استمرار التغول والاعتداء على الأسرى والأسيرات داخل السجون وفي حالة تشاور مستمر مع الفصائل الفلسطينية لتعزيز ودعم الأسرى ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في جمعة الغضب والتضامن لإسناد الأسرى ومواجهة الاحتلال في كافة نقاط التماس  نصرة للأسرى الذين يتعرضون لهجوم وحشي يتناقض مع الأعراف والمواثيق الإنسانية.

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