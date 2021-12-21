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هنية يهنئ الرئيس الجزائري بفوز منتخب بلاده بكأس العرب

21 كانون أول / ديسمبر 2021 07:45

وكالات-الرأي:

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية برقية تهنئة إلى سيادة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة فوز منتخب بلاده الجزائر ببطولة كأس العرب الجارية هذا العام في قطر.

وأشار رئيس الحركة خلال رسالته للرئيس الجزائري أنّه ومعه أبناء الشعب الفلسطيني كافة يعبرون عن سعادتهم الغامرة بهذا الفوز والإنجاز الذي حققته الجزائر من خلال منتخبها الوطني لكرة القدم.

كما عبر هنية عن عميق اعتزاز وتقدير الحركة لدور الجزائر التاريخي والمشرف في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والتضامن المستمر مع قضيته العادلة، ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني والذي تجلّى عبر هذه البطولة، وجماهير ولاعبو الجزائر يرفعون علم فلسطين ويهتفون لها، ومعبرًا عن تقديره لدولة قطر الشقيقة على تنظيمها لهذه البطولة التي رسخت صورة الشعوب العربية ومشاعرها الموحدة.

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