قوات الاحتلال تجبر مقدسيًا على هدم منزله بالقدس المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

أجبرت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، مقدسيا على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية، أن بلدية الاحتلال، أجبرت المقدسي محمد جعابيص على هدم منزله البالغة مساحته 60 مترا، ويعيش فيه مع زوجته وأبنائه الأربعة في جبل المكبر.

وأكد جعابيص أنه اضطر لهدم منزله ذاتيا تجنبا لدفع غرامات باهظة تفرضها عليه بلدية الاحتلال في حال قامت طواقمها بعملية الهدم، علما أن المنزل يعود لوالده الذي بناه قبل أكثر من 20 عاما.

وأوضح أنه أجرى ترميمات على المنزل قبل نحو 10 سنوات، ومنذ ذلك الوقت وبلدية الاحتلال تلاحقه وتفرض بحقه مخالفات باهظة، وصل مجموعها إلى 20 ألف شيقل، مؤكدا أن آخر مخالفة وصلت قيمتها الى 12 ألف شيقل.