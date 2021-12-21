شركة Ooredoo تعزز تعاونها مع وزارة الحكم المحلي

غزة- الرأي:

ناقش وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير مع وفدا من شركة Ooredoo فلسطين في قطاع غزة العديد من القضايا الهامة والمطروحة لبحث سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقة فيما بينهم.

بدوره رحب وكيل الوزارة بالحضور متحدثا عن خطة الوزارة وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها لخدمة الوطن والمواطنين، مؤكدا على أهمية التشارك والتكامل بين الوزارة والقطاعات الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما استعرض م.مطير أهم المشاريع والمخططات التي نفذتها وزارة الحكم المحلي مؤخرًا والمشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن من قبل الهيئات المحلية؛ مشيرا الى ضرورة تنسيق الجهود بين الشركة والوزارة وتوزيع المهام لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

من جهته أكد الرئيس التجاري التنفيذي في Ooredoo أ. هيثم ابو شعبان على أهمية الجهود المبذولة من قبل وزارة الحكم المحلي للوصول لأعلى المستويات من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش الطرفان الجهود التي يمكن أن تُبذل من أجل تطوير العلاقة وتعزيزها بين الشركة والوزارة مؤكدين على أهمية تحقيق الإنجازات بشكل ملموس على أرض الواقع، واستعداد الشركة المساهمة في مجال تنمية الكوادر البشرية لدى الوزارة.

وأكدوا عل أهمية تعزيز التعاون المشترك من خلال الوصول لصيغة معينة تخدم الطرفين في تحقيق المصلحة المشتركة والتنمية المستدامة.