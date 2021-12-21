وكالة الرأي الفلسطينية بلدية البريج تبدأ بفتح وتوسعة شارع 63 وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يستقبل وفد الهيئة العليا لشئون العشائر وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تجبر مقدسيًا على هدم منزله بالقدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية هنية يهنئ الرئيس الجزائري بفوز منتخب بلاده بكأس العرب وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمدد اعتقال أحد حراس المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية حماس: المقاومة جاهزة لفرض معادلة جديدة لحماية الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُجري تدريبات لفحص صافرات الإنذار بمستوطنات الغلاف وكالة الرأي الفلسطينية فصائل المقاومة تُحمل الاحتلال تبعات اعتداءاته بحق الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية 7 حالات وفاة و333 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتلعون 50 شجرة زيتون في الخليل المحتلة
أخبار » الأخبار الحكومية

شركة Ooredoo تعزز تعاونها مع وزارة الحكم المحلي

21 كانون أول / ديسمبر 2021 08:21

شركة Ooredoo تعزز تعاونها مع الحكم المحلي 2
شركة Ooredoo تعزز تعاونها مع الحكم المحلي 2

غزة- الرأي:

ناقش وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير مع وفدا من شركة Ooredoo فلسطين في قطاع غزة العديد من القضايا الهامة والمطروحة لبحث سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقة فيما بينهم.

بدوره رحب وكيل الوزارة بالحضور متحدثا عن خطة الوزارة وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها لخدمة الوطن والمواطنين، مؤكدا على أهمية التشارك والتكامل بين الوزارة والقطاعات الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما استعرض م.مطير أهم المشاريع والمخططات التي نفذتها وزارة الحكم المحلي مؤخرًا والمشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن من قبل الهيئات المحلية؛ مشيرا الى ضرورة تنسيق الجهود بين الشركة والوزارة وتوزيع المهام لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

من جهته أكد الرئيس التجاري التنفيذي في Ooredoo أ. هيثم ابو شعبان على أهمية الجهود المبذولة من قبل وزارة الحكم المحلي للوصول لأعلى المستويات من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش الطرفان الجهود التي يمكن أن تُبذل من أجل تطوير العلاقة وتعزيزها بين الشركة والوزارة مؤكدين على أهمية تحقيق الإنجازات بشكل ملموس على أرض الواقع، واستعداد الشركة المساهمة في مجال تنمية الكوادر البشرية لدى الوزارة.

وأكدوا عل أهمية تعزيز التعاون المشترك من خلال الوصول لصيغة معينة تخدم الطرفين في تحقيق المصلحة المشتركة والتنمية المستدامة.

شركة Ooredoo تعزز تعاونها مع الحكم المحلي شركة Ooredoo تعزز تعاونها مع الحكم المحلي 2
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة قسم العلاقات العامة بكلية مجتمع الاقصى يكرمون محاضريهم بيوم المعلم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟