بدران: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء اعتداء الاحتلال على الأسرى

وكالات-الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " حسام بدران أن حركته لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اعتداء الاحتلال على الأسرى في السجون الصهيونية.

وقال بدران في لقاء عبر فضائية الأقصى مساء الأحد، إن الحركة أوصلت رسالة للاحتلال بأن حماس وقوى شعبنا لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء الاعتداء على الأسرى والأسيرات.

وأشار إلى أن عملية الأسير المبحوح وعملية الدهس مساء اليوم في جنين رسالة من داخل الأسر وخارجه للاحتلال بأن الاعتداء على الأسيرات لن يمر دون رد، مؤكدا أن الأسيرات خلفهن رجال، ولا يمكن السماح للاحتلال بالاستفراد بهن.

وأضاف أنه على العالم أن يدرك أنه لا توجد لدى مقاومة شعبنا خطوط حمراء في الدفاع عن الأسرى والمسرى، ولا يمكن أن تخذل أسرانا وأسيراتنا، وستستخدم ما لديها من أوراق القوة لحمايتهم، لافتا إلى أن حكومة الاحتلال لا تتعلم الدروس أمام قوة وصلابة الأسرى.

ونوه بدران بأن قضية الأسرى من أهم القضايا الاستراتيجية لدى حماس، وهي ملتزمة بالعمل من أجل حرية الأسرى وصون حقوقهم، مشيرا إلى أنها تجري تحركات على المستوى السياسي بالاتصال مع دول وأطراف حول معاناتهم، والتنسيق مع الفصائل لتكثيف الدعم والإسناد واتخاذ خطوات لحمايتهم.

وشدد بدران على أن حماس ستبقى الأحرص على حقوق شعبنا وأسرانا وأسيراتنا، داعيا الجهات الرسمية الفلسطينية للتحرك العاجل على مستوى الاتصالات الدولية والتوجه إلى المحاكم ضد الاحتلال الذي ينتهك الاتفاقيات الدولية في التعامل مع الأسرى.