نظراً لانخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، فإن إرتفاع معدلات الإصابة بالانفلونزا والتهابات الحلق وغيرها من الأمراض ستزداد لذلك من الضروري التركيز على الأغذية الصحية والمفيدة التي تعمل على تقوية جهاز المناعة في الجسم لمقاومة أمراض الشتاء، وتدفئة الجسم وتزويده بالطاقة دون اللجوء إلى المأكولات الغنية بالدهون، وكونه فصل تحلو فيه الجلسات الدافئة أمام التلفاز فلا بد من تناول أطعمة خاصة للحصول على الطاقة وتشعرنا بالدفء للتغلب على برودة الجو، وتساعد على رفع مناعة الجسم لمحاربة أمراض الشتاء كالإنفلونزا ونزلات البرد.

وتوضح "الرأي الأسرية" أهم النقاط فيما يخص التغذية في فصل الشتاء، وأفضل الأطعمة التي تمنح الجسم طاقة وتقيه من الأمراض، وأهم الأطعمة التي يجب تجنبها.

اطعمة تمنح الشعور بالدفء وتزيد المناعة في الشتاء

اطعمة يفضل تجنبها في فصل الشتاء

عادات غذائية خاطئة مرتبطة بالشتاء

نصائح لتغذية صحية في الشتاء

نصائح للوقاية من زيادة الوزن في الشتاء

اسباب الجوع في الشتاء

اطعمة تمنح الشعور بالدفء وتزيد المناعة في الشتاء

فيما يلي أهم الأطعمة التي تعطي الجسم طاقة وتمنحه الشعور بالدفء في فصل الشتاء، بالإضافة إلى الأطعمة التي تزيد المناعة:

الحمضيات: مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت إذ يساعد كل منها على زيادة مناعة الجسم كونها غنية بفيتامين ج (بالإنجليزية: Vitamin C) ومصدر جيد لمضادات الأكسدة.

الشوفان: ويعتبر من أفضل الأطعمة التي تساعد على التخلص من برودة الجسم، إذ يمنح الجسم طاقة جيدة، و يساعد على التخلص من الجوع كونه غني بالألياف.

الزنجبيل: يحتوي على خصائص تزيد حرارة الجسم ويساعد على تعزيز التمثيل الغذائي وتنشيط الدورة الدموية، وكذلك له خصائص للمساعدة في التخفيف من الالتهابات، كما تجعله مفيداً جداً لمقاومة مشاكل الشتاء والبرد.

البروكلي: مفيد لتقوية المناعة ومقاومة أمراض الشتاء كونه غني بفيتامين سي، وبالألياف التي تساعد أيضاً على تعزيز الشعور بالشبع لفترة كبيرة من الوقت في فصل الشتاء.

لحم الديك الرومي (التيركي): من أفضل الأغذية في فصل الشتاء كونه غني بالبروتين ولا يحتوي على نسبة عالية من السعرات والدهنيات.

الشوكولاتة الساخنة (بالإنجليزية: Hot Chocolate): شرب الشوكولاتة الساخنة يساعد على تدفئة الجسم وتعزيز الصحة في فصل الشتاء، كون الشوكولاتة و الكاكاو غنيان بمضادات الأكسدة الضرورية لتقوية المناعة.

التفاح: نظراً لإحتوائه على كميات وفيرة من مادة الكيرسيتين (بالإنجليزية: Quercetin) التي تعتبر مضاداً حيوياً يقوي جهاز المناعة، ويقلل من التعرض لنزلات البرد والإنفلونزا وكذلك غني جداً بالألياف الغذائية الذائبة وغير الذائبة التي تبطيء من عملية الهضم مطلقة بذلك طاقة كبيرة في الجسم تساعد على تدفئته، وكذلك يحتوي على مضادات الأكسدة التي تزيد من مناعة الجسم.

البصل والثوم: يساعدان على وقاية الجسم من الإصابة بالإنفلونزا وأمراض المجاري التنفسية العليا ويعمل على مكافحة الجراثيم والفطريات لذلك يفضل إضافته لكافة الأطعمة وخاصة في الشتاء.

شورية العدس: تحتوي على أحماض أمينية تعمل على زيادة مناعة الجسم وتقيه من الإصابة بكثير من الأمراض المرتبطة بانخفاض درجة حرارة الجو.

الميرمية: تعمل كمضاد حيوي تكافح الفيروسات والبكتيريا وتقي الجهاز التنفسي من العدوى وتطهر الفم.

البذور والمكسرات: مثل الجوز، واللوز، والبندق فهي تعمل على تدفئة الجسم وبعث الحرارة فيه لفترات طويلة.

الكستناء: فهي تمد الجسم بالحرارة وتشعره بالدفء وتقوي مناعته، كما أنها مرتبطة دائماً بفصل الشتاء حيث يستمتع الجميع بشوائها في هذا الفصل.

السحلب: وهو مشروب محبب ولذيذ ومفضل لأيام الشتاء الباردة له قيمة غذائية عالية وخاصة بعد تزيينه بالمكسرات والقرفة، ويفضل عدم إضافة السكر له.

العسل: مهم جداً في فصل الشتاء لأنه يعطي الدفء والطاقة ويحمي من الإنفلونزا وأمراض البرد.

الأسماك: وخاصة الأسماك الدهنية كالسلمون الغنية بالأوميغا -3 الضرورية جداً لفصل الشتاء، وكون أن مستويات فيتامين د في الجسم في فصل الشتاء تقل بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس؛ لذلك الأسماك مهمة كونها مصدر جيد لفيتامين د، كما أنها تساعد على تحسين المزاج السيء في فصل الشتاء أو ما يعرف بأعراض الشتاء وكذلك الأحماض الدهنية في الأسماك تقوي من جهاز المناعة.

الملفوف: له قيمة غذائية عالية يحمي من الالتهابات الفيروسية ويقوي جهاز المناعة.

الفول السوداني

زبدة الفول السوداني

البطاطا الحلوة: كونها تحتوي على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة والألياف، وفيتامين ج الذي يزود الجسم بالطاقة اللازمة أثناء الشتاء ويزيد من الشعور بالدفء.

البهارات والتوابل.

التوابل الحارة.

الحبوب الكاملة مثل الشعير.

الفاصوليا البيضاء.

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اطعمة يفضل تجنبها في فصل الشتاء

فيما يلي أهم الأطعمة التي يفضل تجنبها أو التقليل منها في فصل الشتاء للوقاية من زيادة الوزن:

الخبز الأبيض.

الزبدة.

العصائر غير الطبيعية.

الأرز والمعكرونة وخصوصاً في الليل.

رقائق البطاطا.

المشروبات الغنية بالكافيين والمبيض بكميات مبالغ فيها.

الأغذية الدسمة والجاهزة لأنها تجعل الإنسان يشعر بالخمول والكسل.

الأغذية الغنية بالكربوهيدرات البسيطة مثل الحلويات والشوكولاتة.

مصادر البروتين الغنية بالدهون مثل اللحوم الحمراء لصعوبة هضمها وخاصة في الليل.

عادات غذائية خاطئة مرتبطة بالشتاء

يرتبط الشتاء ببعض العادات الغذائية الخاطئة التي غالباً ما تسود في ليالي الطويلة الباردة:

تناول وجبات خفيفة ومسلية (سناك) بعد الوجبات الرئيسية بفترة قصيرة، وغالباً ما تكون هذه الوجبات مليئة بالسعرات الحرارية.

زيادة كمية الوجبات المتناولة بهدف الإحساس بالشبع مع البرودة.

تناول الحلويات والشوكولاته الغنية بالسكر.

تناول الطعام قبل النوم بفترة قصيرة.

قلة الحركة وكثرة النوم.

عدم شرب الماء بكميات كافية.

تناول كميات أكبر من الطعام خلال التجمعات العائلية في ليالي الشتاء الباردة.

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نصائح لتغذية صحية في الشتاء

للبقاء بأفضل صحة في الشتاء ينصح باتباع ما يلي:

التركيز على الأغذية التي تتطلب مزيداً من الطاقة ليتم تكسيرها من قبل الجسم وهذه الطاقة تساعد على تدفئة الجسم، والحفاظ على قدر جيد من الطاقة لأطوال فترة ممكنة، ومن أهمها الأغذية الغنية بالألياف.

الاعتدال في تناول الطعام والمشروبات وخاصة في الليل.

عدم الإكثار من الوجبات الصغيرة والخفيفة.

التركيز على تناول الخضار والفواكة الغنية بفيتامين سي.

متابعة الوزن بشكل دائم لتفادي زيادة الوزن نتيجة عدم التعرق وقلة الحركة في الشتاء، وبالتالي عدم حرق أي سعرات حرارية مقارنة بفصل الصيف فلذلك نكسب الوزن بسهولة دون أن نشعر.

التركيز على تناول الأغذية الغنية بفيتامين د لتعويض قلة التعرض لأشعة الشمس، فقد أثبت أن نقص فيتامين د في الجسم يؤدي إلى تخزين كميات أكبر وأسرع من الدهون، مما يسبب زيادة في الوزن.

ضرورة شرب كميات كافية من الماء يومياً وعدم انتظار الشعور بالعطش، فنادراً ما يشعر الناس بالعطش خلال فصل الشتاء.

عند تناول الأطعمة خارج المنزل تجنب طلب الأطعمة المقلية والدسمة.

للمزيد: طرق تقوية المناعة في الشتاء

نصائح للوقاية من زيادة الوزن في الشتاء

للوقاية من زيادة الوزن في الشتاء ينصح باتباع ما يلي:

السيطرة على كمية الطعام المتناولة.

اختيار اللحوم قليلة الدهن.

استعمال القليل من الزيت النباتي أثناء الطهي بدلاً من السمنة أو الزبدة.

تناول الشوربة الساخنة في بداية الوجبة لتمنح الدفء للجسم وتشعر الشخص بالشبع، والشوربة أيضاً في بداية الوجبة تملأ المعدة وتجعلها مستعدة لإستقبال كمية أقل من الطعام.

التركيز على تناول الأغذية الغنية بالألياف التي تمنح الشعور بالشبع وتزيد من العمليات الأيضية في الجسم، وتقي من الإمساك بسبب قلة الحركة.

تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً.

يفضل تناول 3 وجبات رئسية ووجبتين خفيفة (سناك) لتجنب الشعور بالجوع والبرد، والحفاظ على مستوى السكر في الدم.

التركيز على تناول الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة، والفاصولياء البيضاء، والشوفان، والكينوا، وغيرها.

التقليل من تناول الوجبات السريعة لأنها تزيد من تلبك المعدة في الشتاء وتساعد على زيادة الوزن.

الحرص على تناول وجبة الفطور.

التركيز على ممارسة الرياضة لأنها تنشط الدورة الدموية، وتحافظ على الكتلة العضلية، وتساهم في الحفاظ على الوزن .

عدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة.

عدم تأخير وجبة العشاء.

اسباب الجوع في الشتاء

انخفاض درجة الحرارة

كون فصل الشتاء من أكثر الفصول برودة في الطقس، لذلك يحتاج الشخص إلى الشعور بالدفء فبالتالي يدرك الدماغ أن الطعام يزيد من درجة حرارة الجسم، وبهذا يرسل إشارات تشجع على تناول الطعام كآلية للحفاظ على الجسم، وهذا ما يجعلنا نأكل أكثر.

ثبت أن قابلية الجسم للسمنة تزيد مع بداية فصل الشتاء بمعدل 2 كيلو غرام بسبب كميات الطعام التي يتناولها الأشخاص مقارنة مع باقي فصول السنة، وإن زيادة الوزن ليس لها علاقة بفصل الشتاء نفسه، وإنما باختلاف سلوكياتنا في فصل الشتاء.

الكسل

إن عدم ممارسة الرياضة و البقاء في المنزل لفترات طويلة أمام شاشات التلفاز والفضائيات بسبب برودة الطقس، يؤدي إلى تناول المزيد من الطعام لتمضية الوقت والتسلية مع اخنفاض حرق السعرات الحرارية، وأيضاً عندما تنخفض درجة حرارة الجسم يصبح الجسم بحاجة لأن يرفعها وهذا يؤدي إلى تناول المزيد من الأطعمة وكذلك في فصل الشتاء يزداد إفراز هرمون الميلاتونين الذي يسبب الشعور بالنعاس مما يؤدي إلى زيادة الشهية.