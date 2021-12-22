تعرف على كيفية إنشاء وإرسال صور GIF على واتساب

واتساب هو الآن أحد تطبيقات المراسلة الأكثر استخدامًا على مستوى العالم، حيث أصبح إرسال ملصقات متحركة أو صور GIF أثناء الدردشة أمرًا شائعًا بين المستخدمين، يتيح لنا واتساب إنشاء ملصقنا داخل التطبيق دون استخدام تطبيق تابع لجهة خارجية.

ومع ذلك فإن الأداة الجديدة متاحة فقط لمستخدمي الويب وسطح المكتب، لذلك لا يزال يتعين عليك استخدام تطبيق تابع لجهة خارجية إذا كنت تريد إنشاء ملصقات مخصصة على جهاز Android أو iOS.

ويأتى ذلك فيما يسمح تطبيق المراسلة الفورية للجميع بإنشاء صور GIF باستخدام الفيديو الخاص بهم داخل التطبيق. إليك كيفية إرسال صور GIF مخصصة على WhatsApp.

الخطوة 1: اذهب إلى WhatsApp وافتح أي دردشة لمن تريد إرسال GIF إليه.

الخطوة 2: اضغط على خيار "الرموز التعبيرية" ثم قسم "GIF".

الخطوة 3: ستحصل على عدة خيارات للاختيار من بينها.

الخطوة 4: يمكن للمستخدمين البحث عن صور GIF اعتمادًا على مزاجهم (مثل السعادة والحزن).

إلى جانب ذلك هناك العديد من تطبيقات الطرف الثالث في متجر Google Play ومتجر Apple App Store والتي تتيح لك تنزيل المزيد من صور GIF لتطبيق WhatsApp.

كيفية إنشاء ملفات GIF الخاصة وإرسالها على WhatsApp يتيح واتساب لمستخدميه إنشاء صور GIF مخصصة داخل التطبيق نفسه، إليك كيفية إنشاء وإرسال صور GIF الخاصة بك على WhatsApp:

الخطوة 1: تحتاج إلى فتح WhatsApp والدردشة مع من تريد إرسال GIF.

الخطوة 2: ثم انقر فوق رمز "المرفق" الموجود على شريط الدردشة.

الخطوة 3: اختر أى فيديو من معرض الصور الخاص بك.

الخطوة 4: يجب أن يكون طول الفيديو 5 ثوان. إذا كان طول الفيديو الخاص بك أكثر من 5 ثوانٍ، فيمكنك قصه داخل WhatsApp نفسه.

الخطوة 5: بعد ذلك انقر فوق الزر "GIF" و يمكنك كتابة أي تعليق وإضافة رموز تعبيرية إلى ملف GIF الخاص بك إذا كنت ترغب فى ذلك.

الخطوة 6: أصبح جاهزًا للإرسال إلى جهة الاتصال الخاصة بك، يمكن للمرء النقر فوق أيقونة "المفضلة" لحفظ GIF.

يمكنك أيضًا مشاركة ملف GIF مع جهات اتصال أخرى عن طريق إعادة توجيهه. إذا أرسل أي جهة اتصال صور GIF إليك يمكن العثور عليها في وحدة التخزين الداخلية لجهازك.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن WhatsApp لن يسمح للمستخدمين بتنشيط "العرض مرة واحدة" لصور GIF. بالإضافة إلى ذلك يمكنك إنشاء صور GIF ومشاركتها مباشرة مع قصة WhatsApp الخاصة بك.

إليك كيفية إنشاء صور GIF ومشاركتها عبر قصص WhatsApp، كيفية إنشاء ومشاركة صور GIF عبر WhatsApp Story .

الخطوة 1: افتح WhatsApp وانقر على أيقونة الكاميرا.

الخطوة 2: اختر أي فيديو من معرض الصور الخاص بك، كذلك يمكنك تسجيل أي فيديو.

الخطوة 3: يجب أن يكون طول الفيديو 5 ثوان.

الخطوة 4: يمكنك كتم صوت الفيديو ثم النقر فوق الزر "GIF".

الخطوة 5: انقر فوق التالى وشاركه في قصة WhatsApp الخاصة بك.