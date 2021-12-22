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اعتقالات خلال مداهمات في عدة مدن بالضفة

22 كانون أول / ديسمبر 2021 09:01

الضفة المحتلة - الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين، احمد مأمون بدير (30 عاما)، وسلوم الدبس (24 عاما)، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما في مخيم عايدة شمال بيت لحم. 

كما واعتقل الاحتلال الشاب عطالله زيدان محمد زعول (20 عاما) من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: ورد محمد عبده من بلدة كفر نعمة، ومؤيد فارس سمحان من قرية رأس كركر غرب رام الله، عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما.

أيضاً قامت قوات الاحتلال باعتقال الشاب يوسف عايد والفتى جميل عبد أبو عياش من بيت أمر في الخليل.

كذلك اعتقلت الاحتلال كلاً من: عيسى عودة، وقصي حامد الخطيب وصالح عمر الخطيب من حزما شرق القدس.

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