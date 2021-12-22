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لم يتم تسجيل وفيات

الصحة: 110 إصابات جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

22 كانون أول / ديسمبر 2021 11:17

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 150 حالة، بعد اجراء 1118 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة اليوم الأربعاء، إنها لم تسجل أي حال وفاة بالفيروس خلال الساعات الماضية.

وذكرت أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ  189553 إصابة، والحالات النشطة 1693 حالة، والمتعافين 186181 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1679 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 69 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 49 حالة.

وبينت وزارة الصحة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1606760 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 532128 شخصاً.

 

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