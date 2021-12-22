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حالتا وفاة و291 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة

22 كانون أول / ديسمبر 2021 04:03

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، عن تسجيلها حالتي وفاة و291 إصابة جديدة بفيروس كورونا و374 حالة تعافي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وذكرت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 46، الخليل 45، جنين 19، رام الله والبيرة 44، قلقيلية 3، طولكرم 5، نابلس 12، ضواحي القدس 2، طوباس 1، سلفيت 0، أريحا والأغوار 15 (بينهم 11 مسافراً على معبر الكرامة)، قطاع غزة 110".             

ونوهت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 67، الخليل 56، جنين 16، رام الله والبيرة 55، قلقيلية 4، طولكرم 3، نابلس 18، ضواحي القدس 1، طوباس 3، سلفيت 1، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 150".

ولفتت وزارة الصحة إلى وجود 54 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 107 مرضى، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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