شرطة الاحتلال تنشر 2000 عنصر لتنفيذ لوائح كورونا

الداخل المحتل-الرأي:

أعلنت شرطة الاحتلال، نشرها قرابة 2000 ضابط شرطة، يضاف إليهم 1500 مفتش من السلطات المحلية، في إطار مهمة إنفاذ اللوائح لمواجهة كورونا.



وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن هذه مضاعفة الأعداد أربعة أضعاف ما يتم تشغيله يوميًا، عندما يتم نشر حوالي 500 ضابط شرطة يوميًا للتعامل مع لوائح كورونا.



وأوضحت أنه بعد توقع حدوث 10 آلاف إصابة بمتغير أوميكرون قررت الحكومة أنه في الأسبوعين المقبلين حيث ستقام احتفالات عيد الميلاد ، ستتم زيادة إنفاذ السلطات في كل ما يتعلق بالعلامة الخضراء والبنفسجية.

