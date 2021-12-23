الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة طالت 14 مواطنا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، واعتقلت الشقيقين مفدى ومناضل سعادة، كما اعتقلت الشابين أحمد أبو ليل وهيثم أبو ليل من بلدة برقة شمال غرب المدينة.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت 3 مواطنين من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وهم: مؤمن مرعي وبلال عاصي، وعلي عاصي.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد مهدي طحاينة، ومحمد عاهد طحاينة، وفؤاد جرادات من بلدة السيلة الحارثية جنوب المدينة.

وذكرت المصادر، أن القوات اعتقلت الشبان: محمود مطيع سليط، من طولكرم، ومحمد نور بني عودة من طمون قرب طوباس، ومحمد إياس شاهين، وعماد حسين شاهين، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.