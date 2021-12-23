"شرطة المرور" تكافئ السائقين الملتزمين بـ "كوبونات وقود"

غزة - الرأي

كافأت إدارة شرطة المرور والنجدة، أمس الأربعاء، السائقين الملتزمين بقواعد وأنظمة السير، بهدايا رمزية تقديراً لالتزامهم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على عدد من المناطق والمفترقات بمشاركة العميد تامر شحادة مدير إدارة شرطة المرور والنجدة، وبدعم من جمعية "فلسطين" للسلامة المرورية ومشاركة فريق ريادي من طلاب الكلية للجامعية للعلوم التطبيقية.

وقال العميد شحادة إن الجهات المنظمة قدمت "كوبونات وقود" للمركبات الملتزمة بقيمة 50 شيكلاً للكوبون الواحد، بدعم من جمعية "فلسطين" للسلامة المرورية، وذلك بعد فحص أوراق للمركبة ورخصة قيادة السائق والتأكد من سلامتها.

وأوضح شحادة أن المبادرة تأتي في إطار الجهود المكثفة لضبط الحالة المرورية، وضبط السلوكيات الخاطئة من قبل السائقين، وتسهيل حركة المركبات والمواطنين على الطرق، وحفاظاً على حياتهم.

ولفت مدير شرطة المرور إلى أنه تم إنذار السائقين المخالفين وتنبيههم لضرورة استكمال إجراءاتهم القانونية، والاستفادة في ذلك من قرارات التخفيف التي أعلنت عنها وزارة المواصلات نهاية أكتوبر الماضي، والتي تستمر حتى نهاية شهر يناير المقبل.

من جهته، قال رئيس جمعية "فلسطين" للسلامة المرورية م. عبد الفتاح الدقي إن مشاركة الجمعية في هذه الفعالية يهدف إلى تحفيز السائقين لانتهاج سلوك إيجابي خلال السير على الطريق، وتعزيز ثقة السائقين بالخدمات التي تقدمها شرطة المرور حفاظًا على سلامتهم.

الجدير بالذكر أن شرطة المرور والنجدة تبذل جهودًا مكثفة لتكريس السلامة المرورية على الطرق، والسعي الدائم والمستمر من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم والحد من حوادث السير المؤلمة.