كل ما تريد معرفته عن أسباب ارتفاع ضغط الدم وطرق العلاج

ارتفاع ضغط الدم، هو حالة شائعة تكون فيها قوة اندفاع الدم طويلة الأمد مقابل جدران الشرايين مرتفعة بما يكفي للتسبب بمشكلات صحية في نهاية الأمر، مثل مرض القلب، ويتحدد ضغط الدم من خلال كمية الدم التي يضخها القلب ومدى مقاومة تدفقه بالشرايين، وكلما زادت كمية الدم التي يضخها قلبك وضاقت شرايينك، ارتفع ضغط دمك.

تُقاس قراءة ضغط الدم بوحدة ملم زئبقي، ويظهر بجهاز القياس رقمين، وارتفاع ضغط الدم يزيد بشكل مباشر من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية (التي تؤدي إلى نوبة قلبية) والسكتة الدماغية، يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم من خلال عادات نمط الحياة الصحية وتناول الأدوية، إذا لزم الأمر، بحسب ما نشره موقع " doctor-ndtv".

كيف يتم قياس ضغط الدم ؟

الضغط الانقباضي: يَقيس الرقم الأول أو العلوي الضغط في شرايينك عندما يَنبض قلبك.

الضغط الانبساطي: يَقيس الرقم الثاني أو السفلي الضغط في شرايينك بين النبضات.

ما هي الأسباب؟

هناك نوعان من ارتفاع ضغط الدم.

ضغط الدم المرتفع الأساسي: بالنسبة لمعظم البالغين، لا يوجد سبب محدَّد لضغط الدم المرتفع. يَميل هذا النوع من فرط ضغط الدم، المعروف باسم ارتفاع ضغط الدم الأوَّلي (الأساسي)، إلى التطوُّر تدريجيًّا خلال العديد من السنوات.

ارتفاع ضغط الدم الثانوي: يُصاب بعض الأشخاص بارتفاع ضغط الدم الناتج عن حالة كامنة، يظهر هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم، المعروف بفرط ضغط الدم الثانوي، فجأة ويُسبب ارتفاع ضغط الدم بمعدل أعلى من فرط ضغط الدم الأساسي. هناك حالات مرضية وأدوية متنوعة يمكن أن تؤدي إلى فرط ضغط الدم الثانوي، بما في ذلك: انقطاع النفس الانسدادي النومي، المرض الكلوي، أورام الغدة الكظرية، مشاكل الغدة الدرقية.



ما هي الاعراض؟

لا يعاني معظم الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم من علامات أو أعراض ، حتى إذا وصلت قراءات ضغط الدم إلى مستويات عالية بشكل خطير، وعلى الرغم من أن قلة من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم في مراحله المبكرة قد يعانون من صداع خفيف أو نوبات دوار أو نزيف في الأنف يزيد قليلاً عن المعتاد ، إلا أن هذه العلامات وعادة لا تحدث الأعراض حتى يصل ارتفاع ضغط الدم إلى مرحلة متقدمة .

ما هي عوامل الخطر؟

تشمل عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم ما يلي: الوراثة ، السمنة ، التدخين، الإجهاد، تشمل الأسباب الثانوية الحالات المرضية التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، هي أمراض الكلى والأمراض الهرمونية مثل قصور الغدة الدرقية.

ما هو العلاج؟

توقف عن التدخين حافظ على وزن طبيعي للجسم ، قلل من الوزن الزائد، يؤدي تناول الكثير من الملح إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم، توصف الأنظمة الغذائية منخفضة الصوديوم للمساعدة في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

تعمل هذه الأدوية على الحد من كمية الصوديوم في النظام الغذائي إلى أقل من 2 جرام يوميًا (حوالي نصف كمية الصوديوم في النظام الغذائي المتوسط).

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا يحتوي على الألياف القابلة للذوبان ، مثل الفاكهة والخضراوات.

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون، تجنب القهوة والمشروبات الغازية، ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على لياقتك، تقليل التوتر والاسترخاء بعد العمل، يجب المتابعة مع الطبيب بانتظام.

ما هي المضاعفات؟

يمكن أن يؤدي الضغط المفرط على جدران الشرايين إلى إتلاف الأعضاء الحيوية، كلما ارتفع ضغط الدم وكلما طالت مدة عدم السيطرة عليه ، زاد الضرر. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط إلى ما يلي:

يمكن أن يؤدي تلف الشرايين إلى تصلب الشرايين وتضخمها (تصلب الشرايين) ، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو مضاعفات أخرى.

من الممكن أيضًا تضخم وانتفاخ الأوعية الدموية (تمدد الأوعية الدموية) فشل القلب في ضخ الدم ضد الضغط المرتفع في الأوعية ، وتزداد سماكة عضلة القلب ، قد تواجه العضلة المتضخمة صعوبة في ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم ، مما قد يؤدي إلى فشل القلب.

يمكن أن يؤدي انسداد أو تمزق الأوعية الدموية في الدماغ إلى الإصابة بسكتة دماغية، يمكن أن تمنع هذه الأعضاء من العمل بشكل طبيعي.

متلازمة التمثيل الغذائي ، هذه المتلازمة عبارة عن مجموعة من اضطرابات التمثيل الغذائي في الجسم بما في ذلك ارتفاع محيط الخصر وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية وانخفاض البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) أو الكوليسترول "الجيد" وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الأنسولين.

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فمن المرجح أن تكون لديك مكونات أخرى لمتلازمة التمثيل الغذائي، قد يؤثر ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط على القدرة على التفكير والتذكر والتعلم، يعد ضعف الإدراك والخرف أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

ما هو علاج الرعاية المنزلية؟

يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم والوقاية منه ، حتى لو كان الشخص يتناول أدوية ضغط الدم، تناول الأطعمة الصحية ، جرب نظامًا غذائيًا يركز على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

احصل على الكثير من البوتاسيوم ، والذي يمكن أن يساعد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسيطرة عليه. تناول كميات أقل من الدهون المشبعة وإجمالي الدهون.

الحد من كمية الصوديوم في النظام الغذائي، تجنب القهوة والكولا، الحفاظ على وزن صحي

يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم في خفض ضغط الدم والحفاظ على الوزن تحت السيطرة، احرص على ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.

يؤذي التبغ جدران الأوعية الدموية ويسرع من عملية تصلب الشرايين، لذا يجب الإقلاع عن التدخين، كما أن الحصول على قسط وافر من النوم يمكن أن يساعد أيضًا.

ما هي نصائح النظام الغذائي ونمط الحياة؟

استخدم القليل من الملح للطعام أو لا تستخدمه على الإطلاق، وتجنب الأطعمة السريعة وأطعمة المطاعم لأنها تحتوي على نسبة عالية من الملح، تجنب الكاتشب ، والمخللات ، والزيتون ، وجميع الصلصات ، واللحوم أو الأسماك المُحضرة تجاريًا أو المعالجة ، والأطعمة المعلبة (تناول الأطعمة الطازجة) ، والمكسرات المملحة ، وزبدة الفول السوداني ، ورقائق البطاطس ، والفشار والوجبات الخفيفة.

اقتراحات النظام الغذائي: استخدم الأعشاب والتوابل بدلاً من الملح للتوابل ، استخدم البصل والثوم والليمون وعصير الليمون الحامض وعشب الشبت والريحان ومسحوق الكاري والكركم والكمون والفلفل الأسود أو الخل لتعزيز نكهة ورائحة الأطعمة، أضف القليل من السكر أو عصير الليمون لإبراز النكهة في الخضار الطازجة.