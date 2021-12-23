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ارتفاع عدد المصابين بمتحور "أوميكرون" بالضفة إلى 17

23 كانون أول / ديسمبر 2021 11:36

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

قالت وزارة الصحة برام الله، إن عدد المصابين بمتحور "أوميكرون" ارتفع إلى 17 حالة، وجميعهم دون أعراض شديدة.

وأكد الناطق باسم الوزارة كمال الشخرة، أن الإصابات المسجلة هي لـ9 مواطنين قادمين من الخارج و8 مخالطين، وجميعهم داخل الحجر المنزلي، مضيفا أن الطواقم الطبية تقوم بمتابعة حالتهم الصحية.

وأوضح أن المصابين بـ "أوميكرون" هم من محافظات: طوباس (1)، بيت لحم (3)، رام الله (6)، سلفيت (2)، نابلس (1)، أريحا (4).

وناشد الشخرة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتلقي اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، والالتزام بالحجر المنزلي لمن تظهر عليهم أعراض الإصابة، وضرورة إجراء الفحص الطبي.

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