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وفاتان و90 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

23 كانون أول / ديسمبر 2021 11:39

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غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و90 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1057 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 100 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 186281 إصابة بينها 1681 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 186281 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1681.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 69 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 50.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 533971 شخصًا.

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