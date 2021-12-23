الاعلام الحكومي يعزز التعاون المشترك مع صحيفة فلسطين ووكالة صفا

غزة- الرأي

زار وفد من المكتب الاعلامي الحكومي، اليوم الخميس، صحيفة فلسطين ووكالة الصحافة الفلسطينية صفا. وذلك ضمن تعزيز أواصر التعاون المشترك بينها وبين المؤسسات الإعلامية المختلفة، وتقديرا لفرسان الحقيقة في خلال مسيرتهم العملية.

وكان على رأس وفد الإعلام أ. سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، ومحمود الفرا مدير دائرة العلاقات العامة، ومحمد حبيب مدير وحدة التنسيق بين الوزارات، وإسماعيل الثوابتة مدير وكالة الرأي، د. مؤمن عبد الواحد مدير إذاعة الرأي الحكومية، ود. تيسير محيسن مستشار الوزارة للشؤون الخارجية.



صحيفة فلسطين

شملت الزيارة الأولى رامي خريس المدير العام لصحيفة فلسطين في قطاع غزة لتهنئته بتولي المنصب الجديد، وكان في استقبال وفد المكتب الإعلامي، لفيف من العاملين في الصحفية.



وثمن سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي تولي خريس لمنصب المدير العام لصحيفة فلسطين وجهده الدؤوب هو وطاقم الصحيفة ككل في نقل الحقيقة رغم كل الظروف الصعبة. ومن ثم تهنئتهم بالسلامة بعد الاستهداف المباشر لمقر الصحيفة السابق الذي كان في برج الجوهرة والذي تم تدميره خلال العدوان الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة إبان مايو/ أيار المنصرم من العام الحالي.



وتناول معروف الحديث حول الاستهداف المستمر لوسائل الاعلام الفلسطينية والعربية والدولية، وأنها محاولة صريحة لوأد جميع الفرص التي تسهم في اعلام المجتمع المحلي والدولي بحق شعبنا الفلسطيني ومدى مظلوميته وتجبر الاحتلال واستهدافه للمدنيين والعزل والابراج السكنية.



من جهته، شكر رامي خريس المدير العام لصحيفة فلسطين وفد المكتب الإعلامي الحكومي متمثلا برئيسه سلامة معروف، والاهتمام المتواصل الذي يقدمه المكتب للمؤسسات الصحفية والطواقم الإعلامية العاملة باختلاف أطيافها. وبذل ما بوسعهم لإعلاء شأن القضية الفلسطينية في جميع المحافل الاعلامية الدولية والمحلية ووقوفهم دوما مع الصحفيين الفلسطينيين لحل كافة الاشكاليات التي تعترض اداء رسالتهم على أكمل وجه.



"صفـــا"

وفي سياق منفصل، زار وفد المكتب الإعلامي الحكومي محمد أبو قمر رئيس تحرير وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" لتهنئته أيضا بتولي مهام منصبه هذا مؤخرا، وكان في استقبالهم مجموعة من طاقم العاملين في الوكالة.



وأثنى معروف على طاقم الوكالة وعملهم المميز من أجل إيصال الحقيقة وصورة الشعب الفلسطيني وتفاني جميع الطواقم الصحفية الفلسطينية أثناء الأزمات والحروب المتتالية على القطاع.



بدوره شكر محمد أبو قمر رئيس تحرير الوكالة زيارة المكتب الإعلامي الحكومي واهتمامهم المتواصل بالصحفيين وبالمؤسسات الصحفية بمختلف أطيافها، ووقوفه موقفا واحدا من الجميع خدمة للصحفيين واعلاءً لشأن مهنة الصحافة، ومحاولة تذليل أي عقبات قد تواجههم وسرعة العمل على حلها.

