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جماهير غفيرة تشيّع الشهيد محمد عباس برام الله

23 كانون أول / ديسمبر 2021 01:21

رام الله - الرأي:

شيّعت جماهير غفيرة من محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، جثمان الشهيد محمد عيسى عباس (26 عاما)، والذي استشهد مساء أمس الأربعاء، إثر إصابته برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي بمدينة البيرة.

وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطيني الطبي، سيراً على الأقدام إلى منزل ذويه في مخيم الأمعري لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن ينقل إلى مسجد عمر بن الخطاب، حيث أدى المواطنون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البيرة.

وردد المشيعون هتافات تمجد الشهداء، وأخرى تندد بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

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