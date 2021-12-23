إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

نابلس - الرأي

أصيب عشرات المواطنين بينهم صحفيون، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل قرية برقة شمال نابلس.

وأفادت مصادر محلية وطبية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل القرية الذي تم إغلاقه بالسواتر الترابية، أطلقت القنابل الغازية باتجاه شبان القرية وصحفيين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وكانت قوات الاحتلال، قد أغلقت الطرق الثلاث الرابطة بين قرية برقة والشارع الواصل بين مدينتي جنين ونابلس بالسواتر الترابية، وشددت من إجراءاتها العسكرية، وأعلنت الطريق الواصل بين بلدتي سيلة الظهر ودير شرف منطقة عسكرية مغلقة، بذريعة تأمين مسيرة للمستوطنين ستبدأ في الساعة الواحدة ظهرا.