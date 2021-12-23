مركز شرطة التفاح والدرج يُنهي ملفات 21 "غارماً"

غزة- الرأي

أنهى مركز شرطة التفاح والدرج بمحافظة غزة ملفات 21 موقوفاً في نظارى المركز من الغارمين أصحاب الذمم المالية، وذلك بالتعاون لجنة "فكاك الغارمين" وبدعم من فاعل خير.

جاء ذلك خلال استقبال مدير المركز المقدم محمد الزرقا لجنة فكاك الغارمين من قيادة شرطة محافظة غزة برئاسة العقيد محمد أبو العون مفتش النظارات بالمحافظة، حيث باشرت اللجنة عملها للإفراج عن الموقوفين.

وفي هذا الصدد، رحّب المقدم الزرقا بمثل هذه المبادرات للتخفيف عن أبناء شعبنا ممن لم يستطيعوا الالتزام بسداد ما عليهم من مديونيات في ظل الحصار وتدهور الأوضاع الاقتصادية، معرباً عن شكره الجزيل لفاعل الخير, وللجنة فكاك الغارمين على جهودهم المبذولة تجاه أبناء شعبنا من المُعسرين.