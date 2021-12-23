"احكيلهم عَنَّا".. مبادرة شبابية في جامعة غزة

غزة – الرأي

نظمت جامعة غزة مبادرة شبابية بعنوان "احكيلهم عَنَّا"، ضمن الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة (رغم القيد)، وذلك في قاعة المؤتمرات بالجامعة، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ووزارة التعليم العالي.



وحضر المبادرة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رياض الخضري، والدكتور إبراهيم أبو رحمة عميد شؤون الطلبة، والدكتور حاتم العسولي رئيس قسم الإعلام، والأستاذ أحمد أبو حليمة مدير شؤون الطلبة، والأستاذة نهى أبو العلا مدير عام التأثير والاتصال بوزارة شؤون المرأة والوفد المرافق لها، والأستاذ خالد الجرجاوي رئيس قسم الأنشطة بوزارة التعليم العالي والوفد المرافق له، وثلة من الأسيرات المحررات، وعدد من عمداء الكليات وطلبة الجامعة.

وأكد الأستاذ الدكتور رياض الخضري خلال كلمته على حرص جامعة غزة على تنظيم المبادرات والندوات العلمية والإعلامية التي تساهم في دعم صمود المرأة الفلسطينية، والحقوق الوطنية للأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال.

من جانبها عبرت الأستاذة نهى أبو العلا عن شكرها وتقديرها لإدارة جامعة غزة والفريق الطلابي المنظم للمبادرة بصورة مشرقة تتناسب مع مكانة جامعة غزة الكبيرة في المجتمع.

وفي كلمته شدد الأستاذ خالد الجرجاوي، على حقوق الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومنها كامل الحق في العلاج والرعاية الصحية داخل السجون، مندداً بأساليب التعذيب المهينة المتبعة داخل سجون الاحتلال بحق الأسيرات، وهو ما يتنافى مع القانون الدولي.

بدوره عبّر الطالب سعيد أبو جهل مسؤول الفريق المنظم عن شكره وتقديره لكل من ساهم وشارك في إنجاح المبادرة، وخص بالشكر والثناء عمادة شؤون الطلبة ودائرة العلاقات العامة، وكل من لبى دعوة حضور المبادرة.

يذكر أن المبادرة تخللها عرض سكتش مسرحي من إعداد طلبة جامعة غزة يجسد معاناة الأسيرات داخل سجون الاحتلال، وعرض فيديو وثائقي يوضح همجية المحتل الإسرائيلي ومعاملته للأسيرات داخل السجون، بالإضافة إلى تسجيل مرئي للأسيرة المحررة دنيا واكد من مدينة طولكرم تدعم فيه الأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية، وكذلك فيديو لعدد من الشخصيات الاعتبارية في المجتمع، والذين لهم صلة بقضية الأسرى بجانب عدد من أكاديميي الجامعة.

وفي نهاية المبادرة أعلن الفريق المنظم عن وقفة تضامنية للحضور مع الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال تخللها كلمة قصيرة للأسيرة المحررة أميمة الأغا.