مستوطنون يقتحمون أراضي المواطنين قرب "حومش" شمال نابلس

اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، مساء اليوم الخميس، أراضي المواطنين بين بلدتي سيلة الظهر وبرقة شمال نابلس، قرب مستوطنة "حومش" المخلاة سابقاً.



وذكرت مصادر عبرية أن مات المستوطنين انطلقوا في مسيرة صوب موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، والتي شهدت عملية إطلاق نار فدائية أسفرت عن مقتل مستوطن قبل أيام.



ووصل المستوطنون عبر حافلات أقلّتهم صوب المنطقة، في إطار عمليات التحريض المتطرفة والمتواصلة ضد الفلسطينيين.



وكانت قوات الاحتلال، أغلقت الطرق الثلاث الرابطة بين قرية برقة والشارع الواصل بين مدينتي جنين ونابلس بالسواتر الترابية، وشددت من إجراءاتها العسكرية، وأعلنت الطريق الواصل بين بلدتي سيلة الظهر ودير شرف منطقة عسكرية مغلقة، بذريعة تأمين مسيرة للمستوطنين، ستبدأ في الساعة الواحدة ظهرا باتجاه مستوطنة "حومش" المخلاة.

جدير ذكره أنه وقعت قبل نحو أسبوع في 16- 12-2021، عملية إطلاق نار من قبل مقاومين فلسطينيين قرب هذه المستوطنة، نتج عنها مقتل مستوطن وإصابة إثنين آخرين، وتمكن المنفذين من الانسحاب من المكان.



بعد عدة أيام ادعى الاحتلال اعتقال المنفذين وهما غيث وعمر جرادات من بلدة سيلة الحارثية بجنين، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين الاحتلال ومقاومين في جنين أثناء عملية اعتقالهما..