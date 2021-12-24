تعرفى على أفضل 5 أطعمة تساعد طفلك على النمو بشكل صحى

يمكن أن تؤثر عوامل مثل التغذية وعادات نمط الحياة والاختيارات والتدريبات على الطول وصحة العظام في سن النمو ، ومع ذلك، خلال سنوات النمو، فإن الحصول على العناصر الغذائية الصحيحة مثل البروتينات والكالسيوم والدهون الصحية والحديد وفيتامين د والمغنيسيوم والفوسفور يمكن أن يكون مفتاح نمو العظام وقوتها على مر السنين مما يساهم في الارتفاع.

على صعيد التغذية وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد طفلك على النمو والحفاظ عليه على المدى الطويل، تعرف عليها كالتالى:.

اللوز:

حفنة من اللوز كل صباح يمكن أن تساعد الذاكرة والرؤية وحتى النمو لدى الأطفال، تعد المعادن والفيتامينات والدهون الصحية واللوز من العناصر الغذائية اللذيذة التي يمكن تناولها كما هي أو نقعها أو مع الحليب ودقيق الشوفان، ووفقًا للعديد من الدراسات، يرتبط اللوز بتحسين صحة العظام، كما أن فيتامين E ، الذي يعتبر عنصرًا أساسيًا في التغذية ، يساعد الأطفال على النمو منذ صغرهم.

البيض:

مصدر غني بالدهون والبروتينات، والبيض من أكثر الأطعمة الصحية واللذيذة والملائمة. بيضة واحدة كبيرة تعطى ما يصل إلى ستة جرامات من البروتينات - الأحماض الأمينية التي تعزز تكوين العظام وتقويها بمرور الوقت، بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر فيتامين د أيضًا، وهو عنصر غذائي يساعد العظام على امتصاص الكالسيوم بشكل صحيح.

الحليب ومنتجات الألبان:

إلى جانب البروتينات، تحتاج العظام إلى الكالسيوم لتنمو وتحافظ على بنيتها على مر السنين، وأحد أغنى مصادر الكالسيوم هو الحليب ومنتجات الألبان الأخرى مثل الزبادي والجبن والزبدة المصفاة.

يمنح الحليب أيضًا جسمك الدهون الصحية والفوسفور والمغنيسيوم - وهي معادن يمكن أن تساعد طفلك على النمو لفترة أطول، يمكن أن يعطي كوب واحد من الحليب ما يصل إلى 8 جرامات من البروتين، ومع ذلك، إذا كان طفلك يعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فتجنب منتجات الألبان تمامًا.

الخضراوات الورقية الخضراء:

بقدر ما يحتمل أن يكره طفلك حصة من الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب على طبقهم، يمكن أن تكون هذه الخضراوات هي مفتاحهم ليصبحوا أطول بمرور الوقت، حتى الأطعمة مثل البروكلي تحتوي على مستويات عالية من الكالسيوم - وهو عنصر غذائي كبير يعزز نمو العظام وقوتها بمرور الوقت.

فول الصويا:

يعتبر فول الصويا مصدرًا آخر غني بالبروتينات التي يمكن إعطاؤها للأطفال، سواء في شكل حليب الصويا أو في شكل التوفو، يمكن أن يكون هذا بديلاً لمنتجات الألبان التي تعتبر صحية تمامًا لمساعدة طفلك على أن يصبح أطول مع مرور الوقت.