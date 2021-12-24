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أخبار » الأسرة و المجتمع

احذر الإفراط فى تناول المشروبات الساخنة

24 كانون أول / ديسمبر 2021 07:21

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تعتبر أعراض جفاف الجلد أحد المشكلات الكثر شيوعًا خلال فصل الشتاء، نظرًا لانخفاض الرطوبة، ووفقًا لخبراء التغذية فإن بعض المشروبات الساخنة المفضلة لدى الكثيرين خلال أشهر الشتاء يمكن أن تساهم في الإصابة بحكة الجلد أو تقشره، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

هناك بعض المشروبات الساخنة الشائع تناولها خلال فصل الشتاء، حيث نتناول المزيد من الشاي والقهوة قد يؤدى هذا غالبًا إلى جفاف الجلد بسبب آثار إدرار البول، ويمكن أن يكون تناول القهوة والشوكولاتة الساخنة من أسوأ العوامل المسببة لجفاف البشرة فى الشتاء.

يقول الخبراء إن الإفراط فى تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين (أكثر من خمسة أكواب من الشاي أو القهوة) يسبب جفاف البشرة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يستهلكون بانتظام الكثير من الكافيين، حيث إن الاستهلاك العالى منه فى الشتاء سيكون له تأثير مدر للبول، ما يعني أن الكلى سوف تنتج المزيد من البول وهذا يمكن أن يكون له تأثير تجفيف بشكل عام على الجسم.

ولا تسبب هذه المشروبات في جفاف الجلد فحسب، ولكن بمرور الوقت يمكن أن تزيد أيضًا من ظهور التجاعيد وترهل الجلد.

لذلك يوصى الخبراء بتناول كوب من الماء بما يعادل نفس الكوب المتناول من مشروبات الكافيين سواء شاى أو قهوة وغيرها، حيث إن استهلاك كمية كافية من الماء هو أفضل طريقة للعناية ببشرتك، حيث وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، يجب تناول من 6-8 أكواب من الماء يوميًا، فهو مشروب صحى وغير مكلف ويروى العطش كما أنه خالي من أى سعرات حرارية أو سكريات يمكن أن تلحق الضرر بالأسنان أيضًا.

ومع ذلك، فإن القهوة والشاي ليست بالضرورة "ضارة" بالصحة خاصة عند تناولهما باعتدال، حيث تؤكد هيئة الخدمات الصحية البريطانية أنه من الجيد شرب الشاي والقهوة كجزء من نظام غذائي صحى ومتوازن.

وتشمل الطرق الأخرى للعناية بالجلد في الشتاء، هو الاستحمام بالماء الدافئ بدلًا من الساخن لدرجة الغليان، فقد يتسبب الاستحمام بمياه ساخنة جدًا في جفاف شديد للجلد، لذا ضع في اعتبارك خفض درجة الحرارة وترطيب بشرتك بعد الاستحمام، حيث ينصح بترطيب البشرة مرتين يوميًا صباحًا ومساءً.

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