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الطقس: أجواء باردة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

24 كانون أول / ديسمبر 2021 08:48

الطقس
الطقس

غزة-الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
كما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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