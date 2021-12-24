حماس تنعى شهيد مخيم الأمعري محمد عباس

غزة-الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " الشهيد البطل محمد عيسى عباس (26 عامًا) الذي اغتاله الاحتلال الصهيوني بدم بارد في مخيم الأمعري بالضفة المحتلة ليلة أمس.

وقال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، في بيان نعي، اليوم الخميس، إن هذه الجريمة تمثل تطبيقًا خطيرًا لأوامر إطلاق النار العنصرية الجديدة التي أُعطيت لجيش الكيان الصهيوني باستهداف المدنيين.

ونوه رضوان بأن الجريمة النكراء التي تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال بحق المدنيين من أبناء شعبنا تتطلب ملاحقة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية .

وأكد أن الجريمة لن توقف مسيرة المقاومة المتوقدة من الشباب الثائرين في الضفة الغربية، مبينًا أن الرد عليها يكون بتصعيد المقاومة مع الاحتلال الصهيوني، وإشعال الأرض تحت أقدام الصهاينة.