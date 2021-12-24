برهوم: محاولات الاحتلال للنيل من إرادة الأسرى بائسة

غزة-الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " أن كل محاولات الاحتلال للنيل من إرادة الأسرى والأسيرات بائسة، ولن تفلح في تركيع رموز نضال شعبنا الفلسطيني.

وقال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن الهجمة الصهيونية المتواصلة، وعمليات القمع والعزل ضد الأسيرات والأسرى، جريمة ضد الإنسانية، يتحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن نتائجها وتداعياتها.

ودعا الجميع إلى أن يتحرك ويقف عند مسؤولياته، والضغط على الاحتلال لإنهاء هذه المعاناة، وخاصة المؤسسات الحقوقية والدولية، مبيناً أن استمرار الصمت على هذه الجرائم والانتهاكات تشجيع للاحتلال على الاستمرار في سياساته القمعية بحق الأسرى.

وحيا برهوم الأسرى والأسيرات في سجون العدو، الذين يضربون أروع الأمثلة في الصمود والتحدي ومواجهة إجراءات إدارة السجون الصهيونية.

وأشار إلى أن الأسير البطل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 128 يوما، يواجه إهمالا طبيا ووضعا صحيا صعبا، حيث يخوض بأمعائه الخاوية معركة نضالية ضد إدارة السجون الصهيونية لانتزاع مطالبه وحقه في الحرية، معتبراً أن عدم استجابة الاحتلال حتى الآن لمطالبه بإنهاء اعتقاله هو بمثابة إعدام بطيء له.

ودعا برهوم كل مكونات وجماهير شعبنا إلى المشاركة الفاعلة في أوسع حملة تضامن مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، والتفاعل الكبير مع كل الأنشطة والفعاليات الكفاحية والنضالية والشعبية في كل محافظات الوطن.