الصحة: 4 حالات وفاة و92 إصابة جديدة بكورونا بغزة

غزة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها 4 حالات وفاة و92 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 894 فحصًا مخبريًا وتعافي 92 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 189735 إصابة بينها 1677 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 186373 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1677 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 44 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 56 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 533971 شخص.