إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرتي بيت دجن وبيتا في نابلس

نابلس - الرأي

أصيب عشرات المواطنين اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية في قرية بيت دجن شرق نابلس، الرافضة لإقامة بؤرة استيطانية شمال القرية.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال وحين وصول المسيرة الأسبوعية بالقرب من مكان البؤرة الاستيطانية، بعدما كانت المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة، من أمام المسجد الكبير في قرية بيت دجن، قمعتها قوات الاحتلال وأصيب 7 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.



كما قمعت قوات الاحتلال، المسيرة السلمية الأسبوعية في بلدة بيتا جنوب نابلس، الرافضة لإقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح في البلدة.

وقالت مصادر محلية“إن أهالي بيتا أدوا صلاة الجمعة، على أراضي جبل صبيح، ثم انطلقوا بعدها بمسيرتهم الأسبوعية باتجاه جبل صبيح رفضًا لإقامة بؤرة استيطانية على قمته، فقمعتها قوات الاحتلال”.



وتابعت المصادر، “إن مواجهات اندلعت بين المشاركين وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين بالمسيرة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات”.