دراسة تحدد أطعمة مفيدة لتقوية العظام

منذ الصغر، تبدأ العظام في التكوُّن والبناء من خلال رواسب الكالسيوم، وبعد سن الثلاثين، تبدأ نفس البداية في النضوب، ومع الأمراض المصاحبة، يكون المرأ أكثر عرضة للسقوط السهل والكسور وخطر الإصابة بهشاشة العظام.

ولكن يمكن تجنب ذلك من خلال الحفاظ على قوة العظام وواحدة من أفضل الطرق وأكثرها طبيعية للقيام بذلك عن طريق تناول الأطعمة الصحيحة.

النظام الغذائي وعظام قوية

يقول الرأي الشائع إن تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم - معظم منتجات الألبان - هو أحد أفضل الطرق لإبطاء الشيخوخة ومنع ضعف العظام، ووفقًا لدراسة جديدة نُشرت في The Journal of Nutrition ، فإن مجموعة غذائية معينة تؤدى لتقوية العظام - وهي خضراوات، ووفقًا للدراسة ، يمكن للبالغين الذين يتناولون كميات قليلة من الخضار الاستفادة أيضًا من خلال زيادة استهلاكهم للأطعمة النباتية.

بالنسبة للدراسة ، تم تقييم 102 بالغ تناولوا أقل من حصة واحدة من الخضراوات في اليوم لمدة 8 أسابيع، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين - واحدة أعطيت 270 جرامًا من الخضار الإضافية كل يوم والأخرى تمسكت بنظامهم القديم. بعد تقييم كمية المغذيات التي يتم تناولها، لاحظ الخبراء صحة عظام أفضل في مجموعة تناول الخضار.

ما هي الخضراوات التي تقدم أقصى قدر من الفوائد لصحة العظام؟

وفقًا لمؤسسة Bone Health & Osteoporosis ، يحتوي الخضار على عدد كبير من العناصر الغذائية التي تفيد الصحة العامة مع تقوية العظام في هذه العملية. أفضل الأطعمة التي تحتاجها لعظام أقوى:

الخضار الورقية لمحتواها من فيتامين ك

الفلفل

فراولة

البطاطا الحلوة

البرتقال

طماطم

موز

هل الكالسيوم الغذائي هو المغذيات الوحيدة التي تحتاجها؟

لكونه أحد العناصر الغذائية الأكثر بروزًا في الجسم ، فالكالسيوم هو بالتأكيد لا يمكن تفويته، يوجد 99 % من الكالسيوم في أجسامنا في العظام والأسنان وحدها ، لذلك من الضروري الحفاظ على مستويات صحية من الكالسيوم. ومع ذلك ، فإن العناصر الغذائية الأخرى التي تعمل لصالح العظام هي:فيتامين د - لبناء أنسجة العظام ولامتصاص أفضل للكالسيوم في الجسم

فيتامين ك - لتكوين العظام وتقليل مخاطر الاصابة بالكسور وهشاشة العظام

البوتاسيوم الغذائي - معادلة الحمل الحمضي في الجسم لمنع فقدان الكالسيوم

فيتامين ج - لإنتاج الكولاجين الذي يحافظ على صحة العظام والجلد

المغنيسيوم - لضمان كثافة معادن أفضل للعظام وتخفيف مخاطر الكسور

بشكل جماعي ، من المعروف أن كل هذه العناصر الغذائية تساهم في تحسين صحة العظام.