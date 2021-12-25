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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

25 كانون أول / ديسمبر 2021 10:28

غزة - الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل ، صباح اليوم السبت على النحو التالي:

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل : 3.15 شيكل

 سعر صرف الدينار مقابل الشيكل : 4.44 شيكل

سعر صرف اليورو مقابل الشيكل : 3.58 شيكل

سعر صرف الجنيه مقابل الشيكل: 0.21 شيكل

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