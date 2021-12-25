أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل ، صباح اليوم السبت على النحو التالي:
سعر صرف الدولار مقابل الشيكل : 3.15 شيكل
سعر صرف الدينار مقابل الشيكل : 4.44 شيكل
سعر صرف اليورو مقابل الشيكل : 3.58 شيكل
سعر صرف الجنيه مقابل الشيكل: 0.21 شيكل
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25 كانون أول / ديسمبر 2021 10:28
غزة - الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل ، صباح اليوم السبت على النحو التالي:
سعر صرف الدولار مقابل الشيكل : 3.15 شيكل
سعر صرف الدينار مقابل الشيكل : 4.44 شيكل
سعر صرف اليورو مقابل الشيكل : 3.58 شيكل
سعر صرف الجنيه مقابل الشيكل: 0.21 شيكل