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بعد تسجيل 5 إصابات جديدة

ارتفاع عدد المصابين بـ"أوميكرون" في الضفة إلى 23

25 كانون أول / ديسمبر 2021 10:43

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رام الله – الرأي:

قال الناطق باسم وزارة الصحة في راما الله كمال الشخرة، اليوم السبت، إن عدد المصابين بمتحور "أوميكرون" من فيروس "كورونا" قد ارتفع إلى 23 حالة، بعد تسجيل 5 إصابات جديدة، وجميعهم دون أعراض شديدة.

وأوضح أن الإصابات المسجلة هي لأشخاص خالطوا مصابين أتوا سابقًا من خارج البلاد، ولم يلتزموا بالحجر الصحي، ولذلك جرت المخالطة لأقاربهم.

وبين أن المصابين بـ "أوميكرون"، هم من محافظات: رام الله، وبيت لحم، وأريحا، وجميعهم داخل الحجر المنزلي، وأن الطواقم الطبية تقوم بمتابعة حالتهم الصحية.

وأِشار إلى أن ارتفاع عدد الإصابات هو بسبب هذه الطفرة المنتشرة بشكل سريع جدًا، ويصيب الكثير من الأشخاص في حال كانت هناك مخالطة ولو بسيطة جدًا.

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