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حالتا وفاة و82 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

25 كانون أول / ديسمبر 2021 10:48

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالتي وفاة و82 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 122 حالة، بعد إجراء 711 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن اجمالي  عد المصابين  189817 إصابة، والحالات النشطة 1635 حالة ، واجمالي المتعافين 186495 حالة.

فيما وصل عدد  الوفيات إلى  1687 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 61 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1606760 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 535774 شخصاً.

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