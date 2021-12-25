"هنية "منحة مالية بقيمة 45الف دولار لدعم اندية كرة الطائرة و السلة واليد

غزة-الرأي

قدم عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، منحة مالية بقيمة (٤٥) ألف دولار، لأندية الدرجة الممتازة المشاركة في بطولات الطائرة، السلة، واليد، في المحافظات الجنوبية.

وقال هنية أنه سيتم صرف مبلغ (١٠) آلاف دولار دعماً لأندية الدرجة الممتازة، (٣٠٠٠) آلاف دولار دعماً لبطولة الكأس، و(٢٠٠٠) دولار مكافأة للفريق المتوج بلقب بطولة الدوري الممتاز في كل لعبة.

وأضاف هنية :"تأتي هذه المنحة المالية في إطار مساعدة أندية الطائرة، السلة، واليد، على تحمل الأعباء الكبيرة، في ظل الضائقة المالية، والمساهمة مع مجالس إدارات الأندية، من أجل الدفع بمزيد من الاهتمام باللعبة، والعمل على تطويرها".

يشار إلى أن اتحاد الكرة الطائرة قد قام بتسليم مبلغ (١٠٠٠) دولار مساء يوم الخميس، لكل نادٍ مشارك في بطولة دوري الدرجة الممتازة، التي اختتمت الجولة الأولى منها مساء أمس.

