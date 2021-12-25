أبو حسنة: البدء بتعويض متضرري الحرب الأخيرة الشهر المقبل

غزة - الرأي:

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، إنه سيتم البدء بعملية التعويضات للمتضررين من الحرب الأخيرة على قطاع غزة خلال الشهر المقبل.

وأكد أبو حسنة في تصريحات إذاعية اليوم السبت، وجود تمويل مالي للتعويض، آملاً أن يغطي هذا التمويل كافة الحالات التي تحتاج للإعمار.

وأوضح أن حوالي 6 آلاف لاجئ فلسطيني أُصيبت بيوتهم بأضرار مختلفة خلال الحرب الأخيرة، وهناك نحو 850 بيتاً دمر تدميراً كاملاً وهي بيوت لاجئين فلسطينيين.

وقال إن الوكالة دفعت خلال الفترة الماضية مبالغ مالية لمدة 6 شهور "بدل إيجار" للمتضررين، وستدفع بدل إيجار لـ 4 شهور أخرى، على أن يتم بدء الإعمار للبيوت "المدمرة كلياً" خلال الشهر المقبل.

فيما يتعلق بالمتضررين من عدوان عام 2014، قال أبو حسنة إنه لا جديد فيما يتعلق بهم، وأن المانحين وجهوا أموالهم لمتضرري الحرب الأخيرة على غزة.

وشدد على حفظ حقوق كافة المتضررين من عدوان 2014، وأن هناك بملفهم من قبل الأونروا ووزارة الأشغال.