4 وفيات و177 اصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات، و177 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و321 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (2)، سلفيت (1)، طولكرم (1).

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 34، الخليل 10، نابلس 14، طولكرم 8، سلفيت 3، جنين 9، طوباس 2، رام الله والبيرة 13، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 82، لافتة إلى أنه تم إجراء 2742 فحصا.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 55، الخليل 56، نابلس 8، طولكرم 3، سلفيت 2، جنين 14، طوباس 6، رام الله والبيرة 50، ضواحي القدس 5، قطاع غزة 122.

وذكرت نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 52 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 103 مصابين، بينهم 11 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.