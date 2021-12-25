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تفاصيل من عملية القمع التي تعرض لها أسرى سجن "نفحة"

25 كانون أول / ديسمبر 2021 12:27

قمع الأسرى الفلسطينيين
قمع الأسرى الفلسطينيين

الضفة المحتلة - الرأي:

أكد نادي الأسير، أن ثلاثة أسرى ممن واجهوا عملية القمع في سجن "نفحة" تعرضوا لإصابات متفاوتة، من بينهم الأسير يوسف المبحوح الذي واجه أحد السّجانين، إضافة إلى الأسيرين سائد زيد، وفادي أبو سبح، وهم من بين تسعة أسرى جرى نقلهم للعزل الانفرادي. 

وأوضح نادي الأسير في بيان له، اليوم السبت، أن 45 أسيرا جرى نقلهم من سجن "نفحة"، وتوزيعهم على عدة سجون، وهي: "إيشل، النقب، شطه، عسقلان، عوفر، هداريم، ريمون"، لافتا إلى أن الأقسام التي يقبع فيها أسرى حركة "حماس" ما تزال مغلقة حتّى الآن، وحالة من التوتر الشديد ما تزال قائمة فيها.

كما وتواصل إدارة سجون الاحتلال فرض عقوبات على أسرى "حماس" في "نفحة"، تتمثل بحرمانهم من الزيارة، و"الكانتينا"، علاوة على استمرارها بسحب كافة الكهربائيات.

وبيّن نادي الأسير، أن ثلاثة من بين الأسرى الذين جرى عزلهم يقبعون في زنازين سجن "هداريم"، وهم: بلال عرمان، ومنير مرعي، وعمر الشريف، فيما جرى عزل الأسيرين أشرف الزغير، ومحمود رضوان في زنازين سجن "عسقلان".

علمًا أن الأسرى وفي مختلف السجون نفّذوا خطوات احتجاجية، تمثلت بإغلاق الأقسام وإرجاع وجبات طعام على مدار الأيام الماضية، مطالبين بوقف كافة الإجراءات التنكيلية التي فُرضت على أسرى سجن "نفحة"، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وتركيب هاتف عمومي للأسيرات في سجن "الدامون".

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