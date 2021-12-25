وكالة الرأي الفلسطينية تفاصيل من عملية القمع التي تعرض لها أسرى سجن "نفحة" وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات و177 اصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية أبو حسنة: البدء بتعويض متضرري الحرب الأخيرة الشهر المقبل وكالة الرأي الفلسطينية "هنية "منحة مالية بقيمة 45الف دولار لدعم اندية كرة الطائرة و السلة واليد وكالة الرأي الفلسطينية حالتا وفاة و82 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بـ"أوميكرون" في الضفة إلى 23 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات في 9 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية "المرور" تُحرِّر 39 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات في 9 حوادث سير خلال 24 ساعة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إصابة واعتقالات خلال اعتداء للمستوطنين بالأغوار الشمالية

25 كانون أول / ديسمبر 2021 03:15

اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه تتواصل في الضفة والقدس
اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه تتواصل في الضفة والقدس

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب مواطن بجروح، واعتقل 5 آخرون بينهم ثلاثة أشقاء، اليوم السبت، في اعتداء للمستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على رعاة الأغنام في منطقة أم القبا بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية إن نحو 60 مستوطنا من مجموعة "شبيبة التلال" الإرهابية، اقتحموا المنطقة، واعتدوا على الرعاة، واندلعت مواجهات بالأيدي والحجارة، أدت إلى إصابة المواطن محمد أحمد عليان عوض بجروح، قبل اعتقاله.

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال تدخل لحماية المستوطنين، واعتقل إلى جانب عليان 4 من رعاة الأغنام، هم: الأشقاء أحمد واسماعيل ومحمد حمد عليان عوض، إضافة إلى مهند محمد الصغير عوض.

وأكدت أن المستوطنين وجيش الاحتلال ما زالوا حتى اللحظة ينتشرون في الجبال، ويقومون بأعمال عربدة بحق الرعاة.

يذكر أن المستوطنين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم على المواطنين ورعاة الأغنام في غالبية مناطق الأغوار الشمالية، بحماية حماية جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"احكيلهم عَنَّا".. مبادرة شبابية في جامعة غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟