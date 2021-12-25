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سرقة جديدة تطال إحدى قواعد جيش الاحتلال

25 كانون أول / ديسمبر 2021 03:59

قوات تابعة لجيش الاحتلال
قوات تابعة لجيش الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، عن تورط جنود من جيش الاحتلال في سرقة 100 ألف رصاصة من داخل قاعدة "عين زيتيم" في الجليل شمال فلسطين المحتلة، قبل أسابيع.

وذكرت القناة "13" العبرية، إن التقديرات لدى الشرطة العسكرية الإسرائيلي تشير إلى أن جنوداً من داخل القاعدة تورطوا في عملية السرقة.

وأوضحت أنه بعد شهر ونصف من التحقيق لم ينجح الجيش في الوصول للمشتبه بهم في السرقة، تبين أن الذخائر المسروقة كانت داخل الدبابات ما يعني أن السارقين أخرجوها من هناك.

وأشارت إلى أن السرقة لم تحصل في عملية واحدة بل في سلسلة تم تنفيذها على مدار عدة أشهر.

وقالت: "كل ذلك جرى على مرأى من الجيش وتم اكتشاف السرقة خلال جولة تفتيشية لمخزون الذخائر داخل القاعدة قبل شهر ونصف".

وكشفت أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية طلبت المساعدة من الشرطة للحصول على معلومات استخباراتية للوصول إلى المشتبه بهم.

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