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قسم الصحافة بالإسلامية يُنظم ورشة عمل حول مواجهة التهديدات السيبرانية

25 كانون أول / ديسمبر 2021 08:34

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غزة-الرأي:

نظم قسم الصحافة والإعلام في كلية الآداب بالجامعة الإسلامية، ورشة عمل بعنوان " الاستراتيجيات الاعلامية الفلسطينية في مواجهة التهديدات السيبرانيه".

وترأس الورشة الدكتور أحمد عرابي الترك أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الإسلامية، وذلك بمشاركة كلٌ من الدكتور إسلام شهوان المختص بالشأن الأمني والأستاذ أشرف مشتهى الخبير في الأمن القومي والاعلام الرقمي والأستاذ محمد أبو هربيد خبير التوعية المجتمعية والاعلام، وبمشاركة الدكتور أمين وافي رئيس قسم الصحافة بالجامعة الإسلامية، وعدد من طلبة الدراسات العليا في قسم الصحافة.

وقد تناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسة وهي: مفهوم السيبرانيه  وتحدث في هذا الجانب الأستاذ أشرف مشتهى وقدم شرحآ مفصلاً عن السيبرانية أهدافها وتفاصيلها. 

وبدوره تحدث الدكتور إسلام شهوان في المحور الثاني عن  التهديدات السيبرانية وعرض بعض النماذج المتعلقة بالموضوع 

من جهته، أوضح الأستاذ محمد أبو هربيد الاستراتيجيات الاعلامية في مواجهات التهديدات السيبرانية وتحدث في هذا الجانب تفاصيل عن التهديدات السيبرانية على أرض الواقع ودور الصحفيين في توعية الجمهور لمخاطرها والية مواجهتها والتصدي لها.

الجدير بالذكر، أن الورشة تأتي ضمن الأنشطة اللامنهجية التي يقوم بها طلبة الدراسات العليا بقسم الصحافة والإعلام في الجامعة الإسلامية، ضمن مساق الإعلام الفلسطيني وقضايا المجتمع.

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قسم الصحافة بالإسلامية يُنظم ورشة عمل حول مواجهة التهديدات السيبرانية

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